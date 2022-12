Ottaiano: “Zerbin e Gaetano si sentono coinvolti, merito di Spalletti”

Antonio Ottaiano, procuratore sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera condotto da Dario Sarnataro: «Inter-Napoli? La pressione sta tutta sui nerazzurri, il Napoli anche se perdesse non comprometterebbe nulla. È chiaro che poi quando si affrontano certe gare non si pensa al calcolo ma a provare a vincere, almeno al fischio d’inizio. Gaetano e Zerbin vogliono restare e Demme invece ha dubbi? Capisco i due ragazzi, vivono una stagione che può essere memorabile e poi la crescita non è sempre legata alle presenze, ma dipende anche dal contesto o dal gruppo squadra o dallo stesso allenatore che impartisce o meno le giuste lezioni. Zerbin e Gaetano si sentono coinvolti, merito di Spalletti che sa che può contare su di loro. Capisco invece che Demme possa voler giocare, è alla vigilia dell’ultimo contratto della sua carriera e non giocare proprio o quasi potrebbe svantaggiarlo nell’ottenere un ingaggio di rilievo. Detto questo io non lo cederei ma sono sicuro che se dovesse andare via il Napoli lo rimpiazzerebbe. Il club sta curando ogni dettaglio, l’arrivo di Bereszynski lo dimostra».

Factory della Comunicazione