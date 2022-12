Nista: “Spero sia l’anno del Napoli. Vicario il portiere del futuro come Meret”

Alessandro Nista, ex portiere del Pisa ed ex preparatore dei portieri del Napoli ieri ha ricordato la figura di Romeo Anconetani all’evento organizzato per ricordarlo: “E’ stata la persona che ha avuto fiducia in me più di quanta ne avessi io in me. Mi ha lanciato molto giovane, all’età di 21 anni ho fatto l’esordio in A e lui vinse la scommessa. Oggi figure come quella di Romeo, con le sue capacità manageriali, fatico a vederle: il calcio ora è un’industria a tutti gli effetti mentre prima c’era più spazio per le intuizioni“. Sul Napoli: “Mi auguro che possa essere l’anno dello scudetto, lì ho passato 5 anni molto belli, ho vissuto il gruppo e se lo meriterebbero. Ora vengono raccolti i frutti di un lavoro di dieci anni. De Laurentiis? Romeo era unico ma per certi versi si possono assomigliare, in particolare per la fermezza nel prendere certi decisioni”. Su Vicario: “E’ molto forte, ha fato un percorso coerente per arrivare in alto e ora si è consolidato. Sono convinto che sia pronto per qualunque realtà. Può essere il portiere del futuro al pari di Meret“.

