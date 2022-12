Niente vacanze per il Napoli: allenamento anche il 31 e l’1

Non si ferma il Napoli, deve ritrovare condizione atletica e mentale e gli schiaffi presi dal Villareal e il Lille sottolineano come non bisogna mai prendere sotto gamba l’avversario, un concetto ribadito anche da Spalletti. Contro l’Inter i calciatori partenopei dovranno mettere in mostra tutto il proprio talento e la propria qualità, come fatto nei mesi precedenti al Mondiale e quindi non ci sono pause: Spalletti ha fissato gli allenamenti anche per il 31 dicembre e l’1 gennaio, bisogna lavorare sulle gambe, sul fiato e sulla testa con un programma atletico simile a quello osservato in estate, con il problema del lavoro personalizzato per i reduci dal Mondiale. Per il resto, dall’infermeria arrivano buone notizie perché Sirigu e Rrahmani hanno recuperato e si sono allenati in gruppo, con il kosovaro che potrebbe puntare alla sfida contro l’Inter almeno in panchina. In questi giorni le sue condizioni verranno valutate e si capirà se potrà prendersi il posto in difesa al fianco di Kim.

Fonte: Il Mattino