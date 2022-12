M. Gallo: “Il Napoli? La piazza non deve avere paura in caso di momenti negativi”

Il direttore de “Il Napolista”, Massimiliano Gallo, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: «Oggi c’è un eccesso di potere attribuito agli allenatori. È pur vero che alcuni allenatori sono riusciti a dare un’impronta particolare ad alcune squadre ma non dimentichiamo che a scendere in campo sono i calciatori. Nel mondiale, per esempio, Scaloni ha avuto un ruolo importante. Napoli rivale del Napoli? L’ambiente Napoli fa sempre fatica quando deve attraversare momenti non positivi. Poi, quando non sei abituato a vincere ti assalgono mille paure. Certo, come ha detto Benitez, la differenza vista fin qui tra il Napoli e le altre squadre è importante. Sicuramente le amichevoli non fanno testo. Lasciano il tempo che trovano per mille motivi, testa, preparazione fisica, perché non c’erano tutti i calciatori. Quando si gioca sul serio, cambia tutto. Certo la partita contro l’Inter è complessa perché affrontiamo una delle tre o quattro squadre più forti ma credo che il Napoli l’affronterà nel modo giusto. Il Napoli resta ampiamente la favorita del campionato. Poi, nella partita secca, può succedere di tutto».

Factory della Comunicazione

La Redazione