L’allenatore C. Orrico: “Il Napoli può uscire indenne da San Siro”

L’allenatore Corrado Orrico è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro: «Inter-Napoli? Credo che il Napoli abbia gli strumenti per uscire da San Siro con un risultato positivo. Il lungo stop per il Mondiale? Dal punto di vista atletico, i ritmi di una partita di campionato non si possono mai scimmiottare negli allenamenti. La bravura degli allenatori è quella di capire il livello dei loro giocatori, individualmente e globalmente, e ridare loro i principi di squadra. Il precampionato estivo del Napoli è stato esemplare: anziché andare a fare i globe trotter in giro per il mondo, si sono limitati a curare gli aspetti fisici che in quel periodo sono decisivi per l’inizio del campionato. I risultati si sono visti subito. Ora Spalletti troverà altre soluzioni. Secondo me non c’è da preoccuparsi più di tanto. Conosco bene l’allenatore del Napoli. I vari problemi per rimettere in moto la macchina, lui saprà risolverli».

Factory della Comunicazione