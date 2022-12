Kvaratskhelia a DAZN: “Era il mio sogno giocare in un club rinomato come il Napoli”

Kvicha Kvaratskhelia, georgiano, esterno del Napoli, rivelazione del nostro campionato e della nazionale georgiana, è sempre più un punto di riferimento per i suoi compagni, e costantemente sotto la lente d’ingrandimento di molti top club stranieri. Ma l’azzurro ha sempre dichiarato di essere felice al Napoli, e di voler dare il massimo con questa maglia, come fa anche in questa intervista a 360 gradi a DAZN.

Factory della Comunicazione

“Se mi aspettavo un impatto così devastante? Non saprei, ma ho sempre fatto di tutto affinché questo accadesse. Io faccio il massimo per la squadra e il resto lo fanno i tifosi. Tantissimi georgiani hanno iniziato a tifare Napoli da quando ci gioco io.

Uno dei giocatori più forti d’Europa? Sono ancora lontano da questa definizione, ma farò il possibile per confermarla. Non me l’aspettavo, da un paese così piccolo è difficile arrivare a una grande squadra. Era il mio sogno giocare in un club rinomato come il Napoli, ma ho ancora tanta strada da fare”.

Com’è stata la trattativa con il Napoli?

“È durata molto, circa due anni. Ero contento che una squadra così grande si stesse interessando a me. Non vedevo l’ora di indossare la maglia del Napoli. Altre squadre italiane? Di preciso non lo so. Sentivo ogni tanto che c’era l’interesse anche di altre formazioni, ma avendo l’offerta del Napoli non ho pensato ad altro. Ha degli ottimi giocatori e mi piaceva come giocavano. La città è stupefacente per la sua bellezza e i napoletani sono persone eccezionali. Per me questa città è amore”. GoalItalia