Kvara sicuro: “Il difensore più difficile da affrontare…? Di Lorenzo!”

L’esterno del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia, sin dal suo primo giorno nella città partenopea ha fatto parlare di sè, di certo per la difficoltà nel pronunciare il suo nome, ma soprattutto per il talento espresso in campo. Il georgiano ha rilasciato un’intervista a DAZN, in cui tra le altre cose, sottolinea quello che per lui è il difensore più bravo, il suo capitano.

“Se mi aspettavo un impatto così devastante? Non saprei, ma ho sempre fatto di tutto affinché questo accadesse. Io faccio il massimo per la squadra e il resto lo fanno i tifosi. Tantissimi georgiani hanno iniziato a tifare Napoli da quando ci gioco io.

Uno dei giocatori più forti d’Europa? Sono ancora lontano da questa definizione, ma farò il possibile per confermarla. Non me l’aspettavo, da un paese così piccolo è difficile arrivare a una grande squadra. Era il mio sogno giocare in un club rinomato come il Napoli, ma ho ancora tanta strada da fare”.