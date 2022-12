Un terremoto, quello accaduto in casa Juve, che sembra non cessi, anzi più passano i giorni, più vengono a galla fatti e realtà ancora tutte da capire. In effetti, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, sono tre i filoni d’indagine su cui indaga la Procura Federale.

Tre filoni di indagine sulla Juve. Tre fronti su cui la Procura federale sta lavorando tenendo sempre sott’occhio le carte dell’inchiesta Prisma. Uno, quello sulle manovre stipendi e le scritture private non depositate, è anche il primo fascicolo aperto dal capo della Procura federale Giuseppe Chiné una volta acquisiti gli atti di Torino, il 24 novembre. Gli accordi presentati dal club bianconero in un modo e portati avanti in un altro, ma soprattutto le carte non depositate sono tema di sicuro interesse per la giustizia sportiva, come dimostra anche l’apertura di un fascicolo sui procuratori-agenti protagonisti delle trattative. Eventuali deferimenti dovrebbero arrivare a fine gennaio, ma potrebbe esserci una proroga della fase istruttoria. Le sanzioni per la Juve (articolo 31 comma 3 del Codice di giustizia sportiva) prevedono un’ammenda «a cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica», per i calciatori (art. 31 commauna «squalifica non inferiore a un mese».

Plusvalenze bis Il secondo e il terzo sono legati alle plusvalenze. L’impugnazione per revocazione della sentenza di assoluzione per la Juve (e non solo) da parte della Procura Figc equivale di fatto a un deferimento se non a qualcosa di più. Il procuratore Chiné è convinto che le indagini svolte dai pm di Torino, con mezzi che gli inquirenti federali non possono avere, dimostrino il dolo del cosiddetto “sistema Paratici”. Da lì emergerebbero i «fatti nuovi» che da regolamento permettono di riaprire il processo. Il 20 gennaio quindi si tornerà davanti alla Corte federale d’Appello (che avrà una composizione diversa da quella che emise la sentenza il 27 maggio): se i giudici considereranno il ricorso ammissibile, si passerà subito alla fase dibattimentale. Oltre alla Juve, saranno chiamati a difendersi gli undici dirigenti bianconeri deferiti nel primo processo (il Cda di allora più Paratici e Cherubini). Chiné non ha voluto anticipare le richieste di sanzioni: se si rifarà al comma 1 dell’articolo 31 del Codice di giustizia sportiva sono previste sanzioni amministrative e deferimenti; se ci saranno gli estremi del comma 2 (se la violazione modifica i bilanci al punto da consentire l’iscrizione al campionato) potrebbe chiedere penalizzazioni o (ipotesi remota) retrocessione.