Inter, problemi per De Vrij e Pioli suona la carica per il Milan

L’Inter ha recuperato Brozovic, D’Ambrosio e Correa, ma perde De Vrij, che si è allenato a parte a causa di un trauma contusivo rimediato in allenamento per un pestone ricevuto. Improbabile la sua presenza nell’amichevole contro il Sassuolo, ma è in dubbio anche per il Napoli con Acerbi il primo nome per sostituirlo nel terzetto difensivo. Inzaghi ha ritrovato finalmente Brozovic, tornato in anticipo rispetto alla tabella di marcia, e a fine dicembre ritroverà il Toro Martinez fresco vincitore del Mondiale. Dall’altra parte di Milano anche Pioli prova a non darsi per vinto e a suonare la carica per i suoi: “Bisogna pensare che si può ancora vincere il campionato, questo nel modo più assoluto, ma è evidente che se il Napoli continua così può fare 100 punti e allora bisogna fargli i complimenti, ma noi dobbiamo pensare a fare tanti punti. Ci sono ancora 69 punti a disposizione, sono tanti ma dobbiamo cominciare a pedalare forte e dobbiamo sicuramente crederci“. Il tecnico del Milan spera in buone notizie dall’infermeria e dovrà ricaricare le batterie dei grandi delusi del Mondiale, Giroud e Theo Hernandez, sperando di riuscire a rilanciare anche De Ketelaere.

Fonte: Il Mattino