Il riscatto di Ndombele non è sicuro. Intanto il Napoli ha trovato chi potrebbe sostituirlo

Tanguy Ndombele, centrocampista del Napoli, in prestito dal Tottenham, si sta mettendo in mostra sempre di più, accumulando minuti, anche nelle ultime amichevoli, ma il suo riscatto, fissato a 30 milioni, non è cosa certa, ed il club partenopeo si sta guardando intorno per cercare un potenziale sostituto, come scrive CM.com. “Morten Hjulmand rientra nella lista dei calciatori seguiti dal ds Giuntoli, ormai da un paio di anni. Classe ’99 il prezzo del centrocampista è alla portata, serviranno 10-15 milioni per strapparlo dal Lecce. Hjulmand rappresenterebbe un’alternativa sia ad Anguissa che a Lobotka. Su di lui c’è l’interesse anche di club inglesi e tedeschi”.

Factory della Comunicazione