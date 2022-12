Giubilato, ex azzurro: “Rrhamani e Kim formano sicuramente la coppia più forte del Napoli”

L’ex calciatore del Napoli, Davide Giubilato, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. «Rrhamani e Kim formano sicuramente la coppia più forte del Napoli, positivo che il primo sia finalmente recuperato. Pressioni su Kvaratskhelia? Non credo, è un bene che il ragazzo si sia adattato subito, l’ambientamento in città, i ritmi e la pressione che ci sono non sono così facili da gestire. Per me è uno scugnizzo e si è preso sulle spalle la squadra insieme agli altri, a Kim, Lobotka, ecc… Avendo avuto la fortuna di far parte di quel Napoli che vinse la serie C, noto una similitudine con il Napoli di oggi, ovviamente con i dovuti paragoni, visto che la squadra di oggi è formata da grandissimi campioni. Si percepisce che hanno voglia di arrivare a quell’obiettivo, li vedo uniti e anche se ci fossero minime frizioni in campo, come eravamo noi, sono granitici e si difendono a spada tratta. Un bel segnale davvero”.

