FOTO – Indizio social per Singo. Il giocatore festeggia il compleanno con la maglia del Napoli

In un’epoca, la nostra, in cui si comunica quasi esclusivamente attraverso i social, ogni foto, o commento può essere indizio di qualcosa. Come per Singo, terzino del Torino e della nazionale ivoriana, che ha festeggiato il suo compleanno indossando la maglia del Napoli come scrive ilmattino.it.

“Suggestione social o social mercato . Stephane Singo, terzino destro del Torino e della Nazionale ivoriana, il giorno di Natale (e del suo 22esimo compleanno) ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae in ascensore con la maglia del Napoli. Modello Halloween, per la precisione: uno scherzo da paura o un indizio di gradimento? Fatto sta che i tifosi del Toro non l’hanno presa granché bene mentre quelli azzurri sono rimasti piacevolmente colpiti. Di certo Singo piace al ds Giuntoli – come ad altri club -, andrà in scadenza nel 2024 e il suo manager è Maxime Nana. Lo stesso di Anguissa.