Ferrari: “Da capire come sono tornati i calciatori dal Mondiale”

Fabrizio Ferrari, direttore di allenatore.net, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera condotto da Dario Sarnataro: «La pausa per i Mondiali? Spalletti sa gestire queste situazioni, c’è però da capire come torneranno i calciatori dai Mondiali, come si sono allenati quelli che non hanno giocato in Qatar, ma è un’incognita per tutti. Il Napoli può patire la pressione? Certo, si può far sentire, in autunno avevi portato la squadra a livello mentale e fisico a giocarsela alla pari contro Liverpool e Milan e ora devi ricominciare, anche se forse il Napoli aveva bisogno di una pausa per tornare a carburare, visto che ha sofferto contro l’Udinese. Sono curioso anche di capire la differenza tra chi ha disputato il Mondiale e chi no… qualche allenatore mi ha detto che alcuni giocatori sono entrati in forma nel Mondiale e quindi arriveranno a gennaio con una marcia in più rispetto agli altri, vedremo».

