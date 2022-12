F. Lucchesi (ex d.s.): “Per lo scudetto, il Napoli deve avere una forza psicologica non indifferente”

Il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro dove si è parlato del momento degli azzurri: «Il Napoli ha fatto una prima parte di stagione straordinaria, comportandosi meglio di ogni aspettativa. E’ chiaro che quando offri queste performance significa che hai consumato tantissime energie psicofisiche e in quest’ottica ha ragione Spalletti quando dice che la pausa ha fatto bene al suo Napoli. La fisicità del nostro campionato ci pone un po’ di punti interrogativi su quello che sarà il prosieguo ma credo che il Napoli abbia tutto per ripartire bene. La programmazione del lavoro che Spalletti ha fatto svolgere ai suoi calciatori in questa lunga pausa è stata in parte già testata da lui stesso in Russia. Credo che molto faranno le motivazioni psicologiche. Quando si vuol vincere in un campionato difficile come quello italiano bisogna essere giocatori veri. E per veri intendo, bravi a gestire le pressioni».

Factory della Comunicazione

La Redazione