Inter/Napoli: per Spalletti vale tanto, per Inzaghi vale tutto

Su Inter/Napoli si può dire tanto, ma una sola cosa può essere certa: se l’Inter perde e va a -14, mancheranno pure ancora 22 gare, ma per rimettere in gioco i nerazzurri, occorrerebbero due imprese contemporanee, che l’Inter le vinca tutte o quasi tutte e che il Napoli crolli. Ma di brutto. Per cui si può dire che per Inzaghi questa partita, la prima del 2023, è tutto il campionato. Per Spalletti la partita non vale tutto, ma tanto sì. Ha vinto due volte all’Olimpico con Lazio e Roma, ha vinto a Bergamo e ha già vinto a San Siro contro il Milan, manca l’Inter per chiudere il cerchio perfetto. In caso di sconfitta, nascerebbero le prime discussioni e le prime incertezze. Spalletti eviterebbe volentieri, anche perché dopo l’Inter c’è la Juve e dopo la Juve la Roma, tutto a gennaio, il mese che può decidere il campionato di Serie A.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS