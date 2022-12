Dobosz, giorn.: “Zielinski è un calciatore di fantasia, può dare quel quid in piu alla squadra”

Marcin Dobosz, giornalista del quotidiano sportivo polacco “Przeglad Sportowy”, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Qual è il prossimo step di Zielinski per diventare un top player? “Piotr è già un top player. Se al Modiale non ha dimostrato questo è stato dipeso soltanto per i diversi schieramenti in campo sbagliati del suo ct. Non è mai stato utilizzato come trequartista, eppure è questo il suo ruolo ideale. È un calciatore di fantasia, può dare quel quid in piu alla squadra. Sarebbe stato meglio se fosse stato schierato come nel Napoli, si tratta di un grande giocatore capace di disegnare gioco. Questo schieramento tattico non è stato riproposto al Mondiale, nel quale non è riuscito a consacrarsi. Tuttavia, tutto ciò è stato dipeso non solo esclusivamente dalle prestazioni del calciatore, ma soprattutto per le scelte dell’ex ct polacco”.

