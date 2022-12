De Laurentiis ci sarà contro l’Inter e con la Juve si va verso il record di spettatori

Il presidente De Laurentiis ci sarà contro l’Inter, ha scelto di seguire il Napoli in ritiro per la sfida di San Siro dopo aver scelto anche di offrire la cena di Natale ai suoi giocatori senza partecipare. Il mese di gennaio sarà pieno e intenso: torna la Coppa Italia e il Napoli è atteso da due big match contro Inter e Juventus. La piazza è entusiasta e contro la squadra bianconera sono andati a ruba i tagliandi per i settori inferiori con una presenza garantita già di 22 mila spettatori: l’apertura dei settori superiori potrebbe portare al record di spettatori. Intanto, Spalletti potrebbe chiedere un’amichevole a porte chiuse a Castel Volturno contro la Primavera: non una novità, ma sembra che il tecnico toscano voglia perfezionare alcune situazioni prima della ripresa del campionato.

Fonte: Il Mattino