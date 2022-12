Cesarano: “Kvicha sta prendendo coscienza del ruolo che sta avendo nel Napoli”

Il giornalista Rino Cesarano, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. «Kvaratskhelia non in forma? Non sono per nulla preoccupato, sta giustamente procedendo con molta cautela al recupero dopo il mal di schiena, in questo modo tornerà quello di prima sicuramente, se uno sa fare delle cose non le dimentica e le fa sempre. Kvicha sta prendendo coscienza del ruolo che sta avendo nel Napoli, non ha avuto nessun tipo di disagio, si è integrato bene in città, peraltro andrà a vivere in un bellissimo appartamento nella parte chic di Napoli. Il Napoli deve recuperare bene, piuttosto, i vari Lobotka, Anguissa e Rrhamani. La cena voluta da Di Lorenzo sta a significare che il gruppo è molto compatto e convinto dell’obiettivo finale, c’è la sicurezza di voler portare avanti un certo discorso, è concentrato fermamente sull’obiettivo»

