Atalanta e Udinese, botteghe care per il Napoli. Demme ha fatto la sua scelta

Il Napoli non pensa solo al presente tra il campo e il mercato, ma anche al futuro per la sessione estiva delle varie trattative. Come riporta il Corriere dello Sport, il club azzurro vorrebbe un suo vecchio pallino Koopmeiners ai tempi dell’Az Alkmaar. L’Atalanta ora per il centrocampista olandese chiede 40 milioni, davvero tanti, anche se ha nel tiro e buona qualità i suoi punti di forza. Per Samardzic, il sostituto in estate di Zielinski, se dovesse andare via, l’Udinese chiederebbe 25 milioni. Si tengono d’occhio anche Neres del Benfica e la freccia del Sassuolo Laurientè. In uscita la novità è Diego Demme che si sarebbe convinto a restare fino a fine stagione, anche se come si dice in questi casi, le vie del mercato sono infinite.

