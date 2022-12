Ze Maria: “Per lo scudetto sarà una corsa a tre”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ze Maria, ex calciatore

“I Mondiali? Non è stato l’esito che noi brasiliani ci aspettavamo. La finale è stata bellissima. Il calcio ha perso un po’ di qualità e si è lavorato molto più sull’agonismo. Le squadre che sono arrivate in fondo giocavano anche per non perdere le partite. Messi e Mbappè hanno dimostrato che nonostante tutte le difficoltà i giocatori tecnici quando si mettono a disposizione delle squadre fanno la differenza.

Inter-Napoli? Credo che il Napoli farà la sua partita e l’Inter dovrà cercare di vincere a tutti i costi altrimenti diventerà difficile pensare di recuperare terreno sugli azzurri. Credo che sarà una partita spettacolare da tutti i punti di vista. La corsa scudetto? Penso che ci sia anche il Milan, è la squadra da battere perché ha vinto lo scorso campionato. Penso sia una lotta a tre tra Napoli, Milan e Inter. Io sarei veramente contento se il Napoli vincesse lo scudetto. Dumfries o Di Lorenzo? Sono giocatori diversi, Dumfries è più un’ala ed è abituato a toccare l’area avversaria. Di Lorenzo è un giocatore che parte più da dietro.

Chi ha più vantaggio tra Napoli e Inter nonostante la sosta del Mondiale? Lautaro non credo rientrerà concentrato al 100% anche perché starà ancora festeggiando la vittoria del Mondiale giustamente. L’Inter sicuramente lascerà degli spazi al Napoli per fare il suo gioco”.