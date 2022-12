[Video] Dalla Georgia – Il Napoli ha scovato il “nuovo” Kvara. Valutazione molto bassa

Il Napoli prosegue nella sua ricerca di campioni per il futuro e potrebbe anche per la prossima stagione avere in rosa un altro georgiano. Si tratta di Giorgi Kvernadze, ottimo nelle accelerazioni, spacca in due le difese e ha una valutazione su Transfermarket molto allettante che sui 300 mila euro. Il ragazzo, come riporta il CdS, è perfetto per assecondare un progetto come dice De Laurentiis. Dalla Georgia dicono che Giuntoli e il suo scouting lo tengono puntato ed ha tutto per essere il nuovo Kvara. E’ georgiano ed ha il dribbling nel sangue Giorgi Kvernadze classe 2003 esterno sinistro, con un futuro in azzurro, sarebbe una favola molto bella, si augura a lieto fine.

