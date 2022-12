Venerato: “Niente Salernitana per Demme, mentre la Fiorentina…”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai. Di seguito, un estratto:

Ounahi al Napoli? “È seguito da mezza Europa, il Marsiglia ha gia formulato un’offerta ufficiale all’Angers. È stata una rivelazione, non credo che affonderà il colpo alle cifre richieste dai francesi”. Novità sulla situazione di Demme? “Il mercato chiude il 31 gennaio e siamo a capodanno… Il Napoli vuole trattenere il calciatore, ma se dovesse quest’ultimo esprimere ufficialmente il suo desiderio di dire addio e dovesse arrivare un’offerta congrua, allora potrebbe salutare il club azzurro. In caso contrario, il Napoli non cederebbe Diego. È tramontata anche l’idea Salernitana, poiché il club non ha accettato la proposta del Napoli, cioè un prestito oneroso di 500.000 euro e il pagamento dello stipendio del calciatore per i prossimi sei mesi sino a giugno. Da parte del Napoli non c’è la piena volontà di cedere il tedesco, anche se la situazione resta aperta. I calciatori come Demme possono essere venduti anche negli ultimi giorni di mercato, perché la loro eventuale partenza non causerebbe danni. Tuttavia, gli scenari sono aperti, ma se Diego dovesse partire, la società non lo rimpiazzerebbe”. Futuro di Demme dipeso da Amrabat? “Può darsi, forse sì. In questo momento non è corretto parlare di una trattativa tra Fiorentina e Napoli. Ma qualora i viola dovessero cedere il calciatore, sul quale c’è il forte interesse del Liverpool, allora si aprirebbe la pista Demme. Italiano non vorrebbe privarsi del calciatore, che sta disputando una delle sue momenti migiore della sua carriera. Anche Commisso non vorrebbe cedere il marocchino, ma davanti ad un’offerta irrinunciabile, potrebbe vacillare. Sono stati monitorati diversi profili per sostituire Sofyan e tra questi c’è Diego. Ma già a luglio ci fu un colloquio per il calciatore. Sicuramente in qualche telefonata natalizia una delle tematiche affrontate sarà stato l’eventuale acquisto di Demme. A luglio arrivò anche una telefonata all’entourge del calciatore da parte del Leeds. Qualora dovesse Amrabat lasciare la Fiorentina, la pista Demme potrebbe essere percorribile, ma non è esclusiva. Di sicuro l’estate scorsa era un’idea della Fiorentina”.