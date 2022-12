Venerato: “Nessun riscontro sull’ interesse azzurro per Kvernadze”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai. Di seguito, un estratto:

“Possibile nuova amichevole per il Napoli? “Forse si, ma non un avversario importante. Me lo auguro, è un’idea di Spalletti. Sarà una squadra non di livello simile a quelle affrontate durante gli ultimi impegni. Nelle ultime gare non è emerso il vero Napoli per l’assenza di numerosi calciatori. Contro l’Inter, invece, scenderà in campo la formazione titolare e non il Napoli delle riserve, o per lo più quello visto nelle amichevoli disputate con Villarreal e Lilla”. Contini possibile sostituto di Sirigu? “Il Napoli vorrebbe confermare Salvatore per le sue qualità e per il ruolo all’interno dello spogliatoio. Ad oggi non c’è nulla circa la sua eventuale cessione. Se poi dovesse arrivare un’offerta valida per il calciatore, allora si aprirebbero degli spiragli per il suo addio. La Salernitana, inoltre, ha ingaggiato Ochoa. La volontà del Napoli è di trattenere Sirigu”. Possibile colpo Kvernadze? “In Georgia non nasce tutti i giorni un calciatore come Kvara… È sicuramente un giocatore interessante, anche forte. Tuttavia, non mi arrivano riscontri circa un’interesse concreto da parte della società azzurra circa questo calciatore. La porta tecnica del campionato georgiano è stata aperta, ma attualmente non c’è nulla. Siamo comunque alla fine di dicembre, ad oggi però non c’è l’idea di portarlo al Napoli o in Italia, attualmente manca la volontà”. Lozano lascerà il Napoli? “È uno di quei calciatori che potrebbe andar via perché ha delle offerte e potrebbe non aderire alla nuova politica del club per quanto concerne il tetto ingaggi. Davanti ad una proposta allettante, potrebbe partire. Traoré è un profilo gradito dalla dirigenza, ma ad oggi non c’è nulla. A giugno si svincolerà dal Wolverhampton, rientra nel quadro dei calciatori monitorati per sostituire Lozano. È un giocatore importante, ha un passato anche al Barcellona, ma ci sarà tanta concorrenza. Inoltre, tra i nomi degli attaccanti del futuro del Napoli, soprattutto se Osimhen dovesse lasciare il Napoli, ci sono Scamacca e Beto, calciatore stimato dalla società. Ma nel complesso sono solo due degli 8/9 centravanti attenzionati dal club”. Possibile approdo di Cheddira sostituito di Osimhen? “Non credo. Potrebbe inserirlo in rosa, se non dovessero arrivargli offerte importante. Ma non penso che possa essere il sostituto di Victor. Laddove dovesse arrivare una proposta per Simeone e dovesse prendere in considerazione l’idea di dire addio, allora Walid potrebbe essere ingaggiato per coprire il ruolo di riserva del nigeriano”