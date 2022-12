UFFICIALE – Fabiana Costi passa al Genoa Women

La classifica del Genoa Women, al momento non è delle migliori in serie B femminile e il mercato di Gennaio potrebbe dare le migliori soluzioni al club ligure. La società rossoblù ha ufficializzato l’acquisto dal Cesena, dell’attaccante Fabiana Costi. Il merito sono della Responsabile dell’Area Tecnica Marta Carissimi e del Responsabile Organizzativo Santo Bignone. Dopo Eleonora Oliva, secondo acquisto per il Genoa Women che porterà esperienza in zona gol.

