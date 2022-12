Tutto fatto: per molto tempo sarà Lobotka a dirigere il gioco

Im prescindibile. Per il gioco di Spalletti e per il Napoli. Il regista moderno che gira su se stesso e rende facile “dirigere” il gioco. Tutto era già pronto, ma mancavano alcune firme. Ora è anche concretizzato: Stanislav Lobotka e il Napoli si dicono sì. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista slovacco ha firmato il rinnovo di contratto con gli azzurri che lo legherà al club di patron De Laurentiis fino al prossimo 2027 con opzione per una ulteriore stagione (2028), quando avrà 34 anni.

Factory della Comunicazione

da Il Mattino