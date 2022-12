SKY – Dopo Lobotka, il d.s. Giuntoli lavora per altri due rinnovi

In attesa di tornare in campo per la ripresa del campionato, dove il 4 Gennaio il Napoli sfiderà al “G. Meazza” l’Inter, si pensa anche al tema dei rinnovi. Secondo la giornalista di Sky Valentina Mariani, dopo Lobotka, l’accordo è stato trovato nella giornata di ieri, si pensa ad altri due rinnovi. Il d.s. Giuntoli lavorerà sulle questioni di Rrahmani e il capitano Giovanni Di Lorenzo. L’obiettivo del club azzurro è confermare la rosa attuale e poi nei prossimi mesi pensare a rinforzare l’organico con il marocchino Ounahi in cima alla lista.

Factory della Comunicazione

La Redazione