SERIE B FEMMINILE – Tata e Fedotova passano all’Apulia Trani

Dopo diverse esperienze avute tra Lazio, Real Monterotondo Scalo, Grifone GialloVerde, San Miniato e Pomigliano, l’attaccante Rossella Tata, classe 1998, nell’ultima stagione con la maglia della Lucchese e proveniente dallo Spezia, è una nuova giocatrice dell’Apulia Trani.

Cresciuta tra Rigas Futbola Skola, FK Dinamo Riga ed SK Super Nova, per sette volte vincitrice della Sieviešu futbola līga e per quattro volte della classifica marcatrici, ha disputato una stagione al Wacker Innsbruck in ÖFB Frauen-Bundesliga, prima di approdare in Puglia nella scorsa Serie B, dove ha indossato la maglia della Pink Sport Time. Renāte Fedotova, attaccante lettone classe 1996, con la cui rispettiva nazionale ha conquistato anche due Baltic Cup e una Aphrodite Cup, proveniente dall’FK Saned in Spark Energy Moterų A Lyga, è una nuova giocatrice dell’Apulia Trani.

Fonte: facebook Apulia Trani