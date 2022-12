Per la difesa Napoli guarda in Francia, in attesa di Juan Jesus e Kim

Il Napoli, prima della sosta per le festività natalizie, ha affrontato il Lille. Risultato a parte, è stata l’occasione per il club azzurro e il suo scouting, di osservare Tiago Emanuel Embalo Djaló. Il portoghese ha avuto una fugace presenza in Italia nelle giovanili del Milan, precisamente nella Primavera. La società partenopea sa perfettamente che Juan Jesus in estate, senza rinnovo, andrà via, oltre alle richieste per Kim Minjae che ci saranno in futuro. Il difensore portoghese del Lille, ha giocato 14 gare e segnato due reti. Insomma, buone basi, come riporta il Corriere dello Sport, sempre per avere valide alternative nell’agenda di Giuntoli e del suo scouting.

