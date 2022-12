Kvaratskhelia è il sogno di mezza Europa, tutti lo vogliono

Kvicha Kvaratskhelia, georgiano, esterno del Napoli è il sogno di mezza Europa. Tutti lo volevano, alle fine lo ha scelto il Napoli. «Sono ancora molto lontano da diventare uno dei più forti di tutti, ma farò il possibile per continuare a crescere». Spalletti il suo faro: «Con ogni calciatore ha un bellissimo rapporto, è una persona molto aperta. Per me è una persona speciale». Sul difensore più forte che ha affrontato: «Giocare con Di Lorenzo è difficile, perché lui è veramente un grande difensore». Lo scudetto è lì, sia pure non ancora a portata di mano. «Abbiamo ancora tanto tempo davanti e dobbiamo giocare tante partite, per noi ogni partita è importante». Infine sui suoi colpi magici, i suoi scatti e i suoi dribbling: «Non sono cose che impari in video o in allenamento. Tutto ciò che studieranno e analizzeranno di me non gli potrà mai essere utile. Lavoro molto su me stesso, cerco sempre nuove soluzioni e giocate». Il Mattino

Factory della Comunicazione