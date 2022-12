Konami Center – Oggi si allenano tutti i reduci dal mondiale. Tutto ok per Rrahmani

Dopo la cena di squadra e dopo il cenone, si torna in campo oggi a Castel Volturno con destinazione San Siro, come cantava tanti anni fa Antonello Venditti. Per la prima volta saranno in gruppo tutti i reduci dal Mondiale, che sono mancati nelle amichevoli al Maradona e la cui assenza si è fatta sentire. Per consentire a Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano di mettere minuti nelle gambe potrebbe essere organizzato a breve un test con la Primavera. Anche Rrahmani sembra ormai vicino alla miglior condizione e da oggi lavorerà per candidarsi a un posto da titolare contro l’Inter: il campionato sta arrivando, il Napoli sta scaldando i motori.

Fonte: Gazzetta