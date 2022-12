Inter/Napoli: Rrahmani e Meret per blindare la difesa

Monumentale al Maradona contro il Liverpool (4-1), due gol balordi presi ad Anfield, uno con i piedi in porta. Per lo scudetto serve il primo Meret che, tutto sommato, eccetto sbavature, ha fatto bene. Partenza a razzo, liberato dalla pressione di Ospina, paperetta in ottobre su Barrow (Bologna). C’è del suo nella terza miglior difesa del campionato, ma per il bersaglio grosso deve portare in dono qualcosa in più. A cominciare dalla ripartenza di San Siro: partita chiave. Meret al momento è 6° per media voto e percentuale di parate tra i colleghi con almeno 9 match: deve crescere. L’ultima foto del Napoli pre-Qatar è una difesa affannata (specie Kim) che ha concesso 2 gol all’Udinese in 3’ (3-2). Il reparto ha appena incassato 10 gol nelle quattro amichevoli, mostrando il disagio di Ostigard e Juan Jesus. Il ritorno di Amir Rrahmani brilla come oro: 6 gol subiti e 3 clean sheet nelle 8 presenze. Napoli spera di rivedere la trincea con un rigenerato

Kim. Il terzo magio atteso è Raspadori, che ha brillato spesso (4 gol in Champions), ma un gol solo in campionato è poco. Osimhen non basta. Dallo scrigno dovrà tirare fuori magie tipo quella contro l’Inghilterra a San Siro: rete decisiva. Appunto. Raspa ripartirà dal Meazza il 4 gennaio. Napoli ci conta. Fonte: Gazzetta

