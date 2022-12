In attesa del rinnovo di Lozano, il Napoli ha in mente due nomi

Due nomi che potrebbero prendere il posto dell’attaccante messicano Hivring Lozano che andrebbe via in Estate non rinnovando il contratto: Laurienté e Traoré, quest’ultimo potrebbe lasciare il Wolverhampton da svincolato. Il giocatore centramericano ha il contratto in scadenza nel 2024 ed ha un ingaggio di 4,5 milioni. La nuova politica del Napoli, sarà quella di abbassare il tetto ingaggi come fatto nell’Estate scorsa.

