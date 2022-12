GdS – Il Napoli ha blindato Lobotka. Il regista vuole essere al top contro l’Inter

L’esperienza di Luciano e le geometrie di Lobotka. Il Napoli sa da dove ripartire visto che ha praticamente definito (l’ufficialità arriverà a gennaio) il rinnovo del perno centrale del gioco di Spalletti: “Lobo” resterà azzurro fino al 2027 (più opzione per un altro anno), come riporta la Gazzetta dello Sport, e avrà un ingaggio a salire per quanto già ritoccato verso l’alto rispetto a quanto percepito attualmente. Del resto, c’era bisogno di blindare lo slovacco che è stato il fulcro di questo straordinario avvio di stagione e che sta lavorando per essere al top contro l’Inter dopo che nelle recenti amichevoli non è apparso brillantissimo. Servirà il miglior Lobotka a San Siro e in questa ripartenza atipica dopo la sosta per il Mondiale.

