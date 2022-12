Gazz. dello Sport – C’è la fila per Osimhen, ma il Napoli ha già la soluzione pronta

In casa Napoli sanno perfettamente che Victor Osimhen ha un contratto fino al 2025, quindi si ha le spalle coperte, però si guarda avanti, per non farsi cogliere impreparati. Secondo le pagine odierne della Gazzetta dello Sport, sul bomber nigeriano, ci sono richieste d’Oltremanica, come successe in estate con il Manchester United nell’affare Cristiano Ronaldo. La società di De Laurentiis chiede sempre oltre i 100 milioni, si lavora per il rinnovo oltre il 2025, ma nel frattempo si pensa a Beto. La punta dell’Udinese è da sempre un pallino del Napoli, ma l’Udinese è da sempre una bottega molto cara. Nei mesi scorsi il club azzurro aveva offerto 40 milioni, respinti dalla famiglia Pozzo. Il giocatore portoghese cercherà di recuperare il tempo perduto dall’infortunio di inizio stagione, per far sì che l’Udinese lo possa valutare alto in estate. Si proverà a respingere le sirene per Osimhen, ma i partenopei hanno già pronta l’alternativa, come nello stile del club.

