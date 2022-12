Gallo: “De Laurentiis vende il Napoli solo in caso di offerte monstre”

Massimiliano Gallo, direttore de IlNapolista, ha parlato oggi ai microfoni di Un Calcio Alla Radio, in onda sulle frequenze di Radio Napoli Centrale. “Moggi, da tempo, sostiene di aver pagato da solo per un intero sistema che comprendeva Milan, Inter e non solo. Ogni tanto, lui stesso fa trapelare che Calciopoli sia nato all’interno della Juventus per mettere fine ad un gioco di potere e far riprendere agli Elkan la società. Alla fine, Moggi tutti i torti non ce li ha. Lo juventino è un tifoso molto particolare, convinto di essere attaccato da tutte le parti, difficile immedesimarsi. Sono molto strani, in genere della provincia, molto vittimisti con questo credo che a loro interessi solo vincere, primeggiare. Scudetto al Napoli e Bari in Serie A? De Laurentiis vende il Napoli solo in caso di offerte monstre, lui col Napoli si diverte. Carlo Ancelotti? Ha vinto la Champions con un Real Madrid che non era stato dato per favorito, è chiaro che vincerà l’IFFHS. Così come credo che vincerà Scaloni per i commissari tecnici”.

Factory della Comunicazione