Fabio Morra: “Nel Napoli Futsal c’è un giocatore che si distingue”

In occasione della striscia quotidiana Un Calcio alla Radio, andata in onda a Radio Napoli Centrale è intervenuto l’AS Fabio Morra nel Napoli Calcio A5 “Borruto è un grande campione per quanto ha fatto in tanti anni di storia del Calcio a 5 italiano, viene dal campionato argentino, è stato Campione del Mondo, è attualmente il miglior marcatore, un giocatore enorme. Salas è un giocatore diverso, completo, l’anno scorso è stato il migliore del campionato, Borruto è molto più esplosivo, determinante, spacca le partite con la sua velocità ed i suoi giochi di prestigio, è un vero e proprio colpo di mercato. Borruto nell’ultima finale scudetto ha “perso la testa” e alla fine ha preso 4 giornate di squalifica da scontare nel campionato successivo, il regolamento vuole che possano essere scontate in qualsiasi campionato e l’ha già fatto in argentina, quindi può entrare da protagonista da subito. Non avrebbe potuto scegliere altro che la maglia numero 22 del Pocho Lavezzi, anche lui è genio e sregolatezza. Domani giochiamo contro il Pomezia, una bella sfida, la squadra in casa si esprime molto bene ed ha fatto risultati molto importanti con le candidate allo scudetto. Non ha grandi nomi, ma è comunque una squadra tosta”.

