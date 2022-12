E’ Osimhen l’attaccante con più reti segnate nel 2022, senza rigori però

E’ tempo di classifiche e podi, la fine dell’anno solare 2022 tra qualche giorno, impone di stilarne per i vari calciatori che si sono distinti in campo. Transfermarkt ha stilato la top ten dei marcatori, come riportato da ilmattino.it. Qual è stato l’attaccante più prolifico del 2022 in Italia? La classifica dice Ciro Immobile, attaccante napoletano della Lazio, a quota 20 gol, ma subito dopo la punta di Sarri c’è Victor Osimhen, con 18 reti nell’anno solare. Il nigeriano del Napoli, però, ha raggiunto quel bottino senza tirare e segnare alcun rigore nell’ultimo anno, a differenza proprio di Immobile (6 rigori). Chiude il podio Lautaro Martinez con 17 reti

