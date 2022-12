Contini rientra alla base, per il resto si aspetterà l’estate

La prossima operazione in casa Napoli, oltre all’ arrivo di Bereszynski, prevede il ritorno alla base di Contini, perché Sirigu resta, ma ha qualche intoppo fisico di troppo. Per il resto, si vedrà in estate. Una possibile idea è Ounahi dell’Angers, ma nella lista c’è anche Tomas Suslov, lo slovacco 20enne suggerito da Hamsik. A gennaio, niente oltre lo status quo. Lo stesso Demme che pure ha parecchi pretendenti, è atteso da un colloquio con Giuntoli al ritorno. Per andare via – alla Salernitana, per esempio – deve portare una proposta di almeno 6 milioni di euro. Ma difficile che possano arrivare colpi a sorpresa in questa sessione invernale. Improbabile pensare a una campagna invernale dove cambieranno gli equilibri.

Factory della Comunicazione

Il Mattino