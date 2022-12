Luciano Moggi, ex dirigente ed ora azionista della Juventus, ha partecipato all’assemblea dei cosi, in corso di svolgimento all’Allianz Stadium. Moggi, applaudito dagli altri soci ha difeso la società bianconera dichiarando che la Juventus «non ha mai rubato nulla a nessuno. Forse hanno rubato qualcosa a noi, come a Perugia nel diluvio del Curi. Ci hanno rubato qualcosa anche l’anno dopo, quando la Roma vinceva il campionato e si cambiarono le regole in corsa».

Factory della Comunicazione