Avv. La Marca: “Napoli e le amichevoli? Bisogna aspettare il 4 gennaio per capire”

L’avvocato Domenico La Marca, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. “Napoli e le amichevoli? “Bisogna aspettare il 4 gennaio per capire come stanno effettivamente le squadre, fare delle valutazioni sulla base di amichevoli non ha alcun senso. Non mi sembra che il Napoli in estate abbia brillato nelle amichevoli anzi ci furono molte critiche poi abbiamo visto che sino a dicembre l’undici di Spalletti è stato praticamente perfetto. È chiaro che le preparazioni vengono fatte per portare all’apice della forma la squadra nel momento cruciale della stagione, un discorso valido per tutti i club che vogliono giocarsi un qualcosa di importante a fine campionato, ma allo stesso tempo sono convinto che Spalletti abbia tenuto in considerazione il fatto che a gennaio praticamente il Napoli si giocherà delle chances importanti per indirizzare ulteriormente ed in maniera definitiva, sin da subito, questo campionato”. Rinnovo di Lobotka? Lobotka il rinnovo era già in cantiere quindi si trattava solo di una semplice formalità, il suo prolungamento vuole dire tanto in termini di future ambizioni del Napoli, che potrà contare su uno dei giocatori più forti nel ruolo a livello mondiale per i prossimi anni. Il rinnovo del centrocampista slovacco è un ulteriore segnale di quanto sia centrale nel progetto Luciano Spalletti, che sembra davvero aver trovato la piazza perfetta per esprimere le sue idee di calcio e proprio la simbiosi tra il tecnico partenopeo e il direttore Giuntoli nelle scelte di mercato è una delle armi vincenti di questo Napoli, che davvero con queste figure potrebbe aprire un importante ciclo.”

