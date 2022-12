ADL chiama il capitano: Di Lorenzo verso il rinnovo

Bereszynski a Napoli a patto che Zanoli non vada in blucerchiato a fare la comparsa. Il senso è questo, visto che il terzino 22enne è chiuso al Napoli da Robocop Di Lorenzo. Definito il rinnovo di Lobotka: l’ultima firma spettava proprio all’agente dello slovacco. Tutto fatto, nessun intoppo. Nuova intesa fino al 2028 con base da 2,6 milioni a salire. Ormai le 90 pagine del contratto sono state tutte siglate. E Di Lorenzo, in queste ore, ha avuto segnali da De Laurentiis in vista del rinnovo del suo contratto: il presidente sa che il desiderio del capitano è diventare una bandiera della società e ha deciso di accontentarlo. È pronto a incontrarlo per proporre un nuovo contratto che lo legherà praticamente a vita con il club azzurro. L’appuntamento è uno dei primi in agenda sotto la voce rinnovi di contratto.

Il Mattino