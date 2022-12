Verza, ex calc.: “Kvara è straordinario, un misto tra Insigne e Hamsik”

Vinicio Verza, ex calciatore, ha parlato a Tuttomercatoweb, e tra le altre cose si è soffermato sul Napoli e sul percorso fatto finora, aspettando la ripresa del campionato. “I risultati delle ultime amichevoli non sono incoraggianti ma è anche vero che veniamo da un mese di riposo e ci vorrà un po’ di rodaggio. Vari giocatori sono stati in Nazionale e dunque occorrerà capire come tornano. Di sicuro il Napoli è la squadra che ha espresso il calcio migliore e ha tutte le possibilità per continuare. Kvara è un giocatore straordinario, a mio parere un misto tra Insigne e Hamsik. Mi pare tra l’altro un ragazzo umile, che non ha eccessi di personalità fuori dal campo ma dimostra tutto il suo valore nelle partite. Credo che il Napoli abbia amalgamato una squadra che può sognare fino alla fine”.

