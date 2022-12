Verso Milano: il Napoli ci arriva con più certezze che dubbi

Alla ripresa, ovvero il 4 gennaio, si “comincerà” alla grande, ovvero con un big match: Inter/Napoli. I partenopei, secondo La Gazzetta dello Sport si presentano all’appuntamento con più certezze che dubbi. Si legge:

“Il Napoli deve ritrovare – come tutte le avversarie – ritmo partita e la migliore condizione ma ritroverà a Milano contro l’Inter il 4 gennaio anche Amir Rrahmani e, soprattutto, Kvicha Kvaratskhelia perché – anche se molti lo hanno dimenticato – gli azzurri hanno chiuso la prima parte della stagione senza la loro stella a causa dell’infortunio rimediato a Liverpool dal georgiano. Certo, con tre gare in nove giorni (Inter, Sampdoria e Juventus) bisognerà vedere se entrambi avranno le gambe per reggere 270’ ma le alternative per fortuna non mancano. Gli unici ai box restano Sirigu e Demme, le cui condizioni per altro non preoccupano anche perché sia in porta – dove sta per rientrare Contini dalla Samp (nell’ambito dell’operazione che porterà a Genova il baby Zanoli ed in azzurro Bereszynski) – che a centrocampo, dove Spalletti sta studiando Gaetano regista le alternative agli inamovibili Meret e Lobotka non mancano.”