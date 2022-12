SERIE B – Per Bari-Genoa, ci sarà una cornice di pubblico da serie A

Il campionato di serie A riprenderà il 4 Gennaio, ma non si ferma la cadetteria e su tutte oggi spicca il big-match per il vertice Bari-Genoa. I pugliesi sono terzi in classifica, mentre i liguri, dall’arrivo di Alberto Gilardino in panchina, ha ottenuto ben 7 punti su 9 a disposizione. Allo stadio “San Nicola” ci saranno 40 mila spettatori, superando i 38 mila del match contro la Ternana. Prima della gara, fischio d’inizio ore 20,30, ci sarà anche lo spettacolo degli Agents of Time, il duo di DJ baresi che ha conquistato il mondo.

