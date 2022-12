In attesa del ritorno della serie A, oggi scende in campo la cadetteria e in questo momento si sta giocando la sfida tra la capolista Frosinone e la Ternana. I padroni di casa sono avanti per 2-0. La sblocca Mulattieri, il raddoppio arriva sullo spunto del giocatore di proprietà dell’Inter che serve la palla a Roberto Insigne, diagonale che supera Iannarilli.

