SERIE B – Bari-Genoa: gli ospiti la spuntano nel secondo tempo e vincono uno scontro diretto

SERIE B – Ecco il commento della partita di Serie B tra Bari e Genoa, giocata allo Stadio “San Nicola” di Bari, gara valida per la 19a giornata di Serie B.

Factory della Comunicazione

FORMAZIONI

BARI (1-4-3-2-1): Caprile – Dorval, Vicari, Di Cesare, Mazzotta – Maita, Maiello, Benedetti – Botta, Folorunsho – Cheddira. A disposizione: Frattali, Pucino, Zuzek, Ricci, Antenucci, Bellomo, Mallamo, Ceter, Salcedo, Cangiano, Scheidler, Terranova.

GENOA (1-4-3-3): Martinez – Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli – Frendrup, Strootman, Jagiello – Aramu, Puscas, Gudmundsson. A disposizione: Lipani, Agostino, Vogliacco, Boci, Czyborra, Sturaro, Badelj, Galdames, Vodisek, Ilsanker, Yalcin, Coda.

PRIMO TEMPO

Squadre in campo davanti al pubblico delle grandi occasioni: quasi 50 mila spettatori presenti. Padroni di casa in casacca bianca con inserti rossi, ospiti in completo scuro. Al 1′, Cheddira subito in pressione su Martinez, che deve affrettare il rinvio. GOAL!!! Rete di Puscas. Ospiti in vantaggio: Aramu pesca Gudmundsson in profondità, il quale poggia a Puscas, per il destro vincente che batte Caprile. Contatto, al 9′, in area rossoblù tra Dorval e Jagiello: il laterale del Bari cade ma per Mariani è tutto regolare. Punizione battuta nell’area del Bari, stacco del difensore a lato, di Bani.

Cheddira imbecca Benedetti, al 21′, il quale ha un eccesso di altruismo rinunciando alla conclusione in favore dell’assist a centro area: l’azione termina con la chiusura di Dragusin in corner. GOAL!!!! Rete di Cheddira, al 33. Pareggio dei padroni di casa: Benedetti pesca Cheddira sul secondo palo, destro al volo che batte Martinez. Un paio di dribbling, al 40′, di Folorunsho, la mediana rossoblù stringe le maglie e concede un fallo laterale. Match frizzante al ”San Nicola”: apre subito l’ex Puscas per il Genoa, risponde Cheddira alla mezz’ora per il Bari. Parziale giusto all’intervallo.

SECONDO TEMPO

Punizione per il Bari, al 47′, vicina al limite dell’area: tocco a due, tiro di Folorunsho sulla barriera. Destro da fuori areaal 52′, di Jagiello, deviazione di un avversario che per poco non beffa Caprile: palla in corner. Buon momento del Genoa, al 54′, cross di Aramu respinto da Vicari, poi Jagiello calcia di contro balzo e manda in curva. GOAL!!!! Rete di Gudmundsson, al 58′. Ospiti nuovamente in vantaggio: punizione di Aramu, Bani svetta su tutti, rimpallo e destro vincente di Gudmundsson.

Puscas si defila, al 68′, Dorval manca la sfera, l’attaccante entra in area dove Di Cesare lo chiude in corner. Il neo-entrato Boci, al 78′, si inserisce immediatamente in area avversaria ma calcia a lato da ottima posizione. Tiro di Salcedo, all’86’, smanacciato da Martinez, Mazzotta prova a ribadire ma Bani mura con il corpo. Traversone al 90′, in area sul quale né Salcedo né Scheidler riescono a controllare. Dopo 7′ minuti di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi, il Genoa vince a Bari.

Premi qui per altre notizie

A cura di Antonio Pisciotta