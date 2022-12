Kvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn.

Di seguito un estratto dell’intervista che andrà in onda il 28 dicembre:

“Le mie giocate? Non sono cose che si possono imparare in allenamento, non sono cose che si fanno guardando un video”. Tutto ciò che gli avversari studieranno e analizzeranno sul mio modo di giocare non potrà essergli utile. Studio molto e mi preparo fuori dal campo per poter essere sempre imprevedibile per gli avversari”.