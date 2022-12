Kvaratskhelia a Dazn: “Gurdare video dei miei dribbling non aiuterà i miei avversari”

Dazn ha rilasciato in anteprima alcune dichiarazione di Kvaratskhelia per DAZN Hero. Scelgo Kvaradona, che vede l’attaccante georgiano del Napoli protagonista. Il suo inizio di stagione è stato sorprendente, con un impatto devastante in Serie A e in Champions League. Sfrontato in campo e anche fuori, Kvaratskhelia ha dichiarato: “Dribbling? Non sono cose che si imparano guardando video, non sono cose che impari in allenamento. Tutto ciò che studieranno e analizzeranno di me non gli potrà mai essere utile. Lavoro molto su me stesso, cerco e provo sempre nuove giocate e soluzioni per diventare ancora più imprevedibile“.

Factory della Comunicazione

Fonte: Corriere dello Sport