“Jamm Ja, Forza Napoli Sempre”! Le prime parole in italiano di Kvaratskhelia

Prime parole in italiano per Kvicha Kvaratskhelia: l’attaccante del Napoli ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn: “Jamm Ja, forza Napoli, fortissimo, pasta, pomodoro, cosa cosa, per favore, forza Napoli sempre, ciao”, le parole di Kvara. Dazn ha pubblicato sui propri canali social un’anteprima del video dell’intervista che andrà in onda il 28 dicembre.

Factory della Comunicazione

https://twitter.com/DAZN_IT/status/1606952899896131584?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1606952899896131584%7Ctwgr%5Eede8a40497e06bc99b6969d1a76de010a2338289%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tuttonapoli.net%2Fdai-social%2Fvideo-anticipazione-kvaratskhelia-a-dazn-jamm-ja-526413