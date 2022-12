Il Liverpool punta un centrocampista del Napoli per il mercato di gennaio

Nonostante non sia tra i titolari della squadra, Elmas (23) è riuscito comunque a ritagliarsi spezzoni di partita importanti in questa prima parte di stagione del Napoli e Luciano Spalletti ha sempre contato sul suo apporto, scegliendolo come sostituto di Kvaratskhelia quando è stato necessario. Duttilità tattica e una buonissima tecnica lo rendono un elemento importante della rosa del Napoli, capace di colmare le assenze in diversi reparti del campo. Anche in Inghilterra hanno notato il suo talento e il Liverpool ha messo gli occhi su di lui, tanto che Klopp avrebbe chiamato direttamente Elmas per mostrargli il suo interesse. Quanto detto dal giornalista Ahmet Ercanlar via Twitter resta per ora una semplice indiscrezione, anche perché i costi dell’operazione sarebbero sempre intorno ai 25-30 milioni, di cui una percentuale andrebbe al Fenerbahce.

Fonte: calciomercato.it